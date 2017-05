En 2017, les entreprises recrutent mais la tâche est difficile

67 230 projets de recrutement sont envisagés en 2017 par les employeurs rhodaniens, selon l'enquête Besoins en Main d'Oeuvre (BMO*) réalisée par Pôle emploi.



Le nombre d'intentions d'embauche est en hausse de 5% par rapport à l'année dernière. En tout, 255 000 intentions d'embauche ont été enregistrées en Auvergne-Rhône-Alpes.



41% des projets sont jugés difficiles à pourvoir,31% sont des contrats saisonniers et 24% des établissements sont recruteurs dans le département



Dans le Top 5 des métiers porteurs non-saisonniers: les aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales (1 660 projets d'embauche), les ingénieurs et cadres d'études, R&D informatique, chefs projets (1 640), les aides-soignants (1 350), les C commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise) (1 280), les aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (1 220)



Face à cette hausse du nombre de projets de recrutement, les employeurs anticipent cette année plus de difficultés pour recruter.



La part de projets présumés difficiles est de 41% en 2017 et particulièrement dans les secteurs de l’hébergement et restauration (50%), des services scientifiques, techniques et administratifs (47%) et de la santé humaine et action sociale (46%).



L’inadéquation des profils et la pénurie de candidats sont les motifs les plus souvent évoqués.



Pour répondre à ces difficultés et pour améliorer l’accompagnement des entreprises, Pôle emploi a mis en place en Auvergne-Rhône-Alpes, 130 conseillers dédiés.



Ils agissent pour renforcer l’attractivité de l’entreprise, notamment à travers l’aide à la rédaction des offres (316 500 offres diffusées sur www.pole-emploi.fr en 2016 pour le département du Rhône) ou la valorisation de la marque employeur.



Ils les accompagnent également dans le sourcing et la recherche de nouveaux profils ou en mobilisant des services tels que la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS).



"A la fin 2016 en région, 68.5% des entreprises étaient satisfaites de leurs recrutements avec Pôle emploi" selon Pole-Emploi



Réalisée à l'initiative de Pôle emploi, l'enquête BMO recense les intentions de recrutement des employeurs. Elle est réalisée chaque année par Pôle emploi avec le concours du Credoc portant sur 282 800 établissements en région.



Elle est utilisée comme outil d’aide à la décision par Pôle emploi pour mieux connaître les intentions des établissements en matière de recrutements





Source Pole-Emploi