En Isère, Macron ironise sur ceux qui mènent campagne "calfeutrés" quand lui "va aucontact de la population"

A Montbonnot-Saint-Martin, Emmanuel Macron a ironisé vendredi, lors d'un déplacement en Isère, sur ses concurrents qui mènent campagne "calfeutrés" devant leurs seuls partisans, quand lui va "au contact de la population", visant sans le nommer François Fillon.



"Moi, je fais des visites de terrain et je vois des gens. Je considère qu'on ne fait pas campagne simplement en s'adressant à ses supporteurs et, ce

faisant, aux médias. On fait campagne en allant au contact de la population,

en allant sur le terrain, ce que je ne cesse de faire", a déclaré M. Macron

lors de sa visite de l'Institut national de recherche en informatique et en

automatique (Inria).



"Je ne suis pas l'homme d'un clan, je ne fais pas campagne en m'adressant àun clan fermé et acquis", a-t-il assuré. "Je fais des choses différentes. Il

faut savoir aussi décloisonner les choses et ne pas parler qu'aux siens.



Ce n'est pas cela faire campagne. C'est aller faire des marchés, parfois

rencontrer des opposants. Ca n'est pas vivre calfeutré en s'exprimant

seulement vers des gens qui sont de toute façon en soutien", a insisté

l'ancien ministre de l'Économie.



A neuf jour du premier tour de la présidentielle, "je suis calme, serein et

totalement déterminé", a expliqué M. Macron. "Il y a un an, ce que nous avons mis en place n'existait pas. Cette émergence nouvelle est la transformation, le vrai renouvellement, le vrai changement de cette campagne" face à "des gens

qui sont dans la vie politique depuis très longtemps"



Le candidat d'En Marche! donnera une grande réunion publique lundi à Bercy.

Mardi, il ira "sur le terrain pour aller parler du travail, au contact de la

France qui travaille tôt et tard". Une réunion publique est également

programmée mercredi à Nantes et de nouveaux déplacements de "terrain" jeudi.



Vendredi, dernier jour de la campagne officielle, sont envisagées une réunion publique à Rouen, une séquence à Amiens et un meeting à Arras.







Avec AFP