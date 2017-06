Environ 75 armes volées sur un stand de tir en Isère

Quatre hommes ont volé jeudi soir plusieurs dizaines d'armes sur un stand de tir en Isère, en présence du responsable des lieux et d'un visiteur, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information du Dauphiné Libéré.



Vers 20 heures, quatre hommes encagoulés ont pénétré sur un stand de tir à Saint-Chef, où ils ont volé environ 75 armes dont une cinquantaine d'armes de poing.



Le plan recherche a été activé et l'enquête, confiée initialement à la

section de recherches de Grenoble, a été transférée à la Direction

interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Lyon.



Le milieu du grand banditisme serait privilégié par les enquêteurs.



Selon le Dauphiné Libéré, le stand de tir du Rondeau accueillait une

exposition-vente avec la présentation de plusieurs centaines d'armes civiles

et de guerre depuis mercredi. Il avait déjà été cambriolé en novembre 2014 -une quinzaine d'armes avaient alors disparu.



Courant 2012, à six mois d'intervalle, des fusils, des pistolets et des

munitions avaient également été subtilisés, selon le journal. Et la semaine dernière, c'est un instructeur de tir qui a été cambriolé. Les auteurs étaient repartis avec une armoire forte contenant plusieurs fusils.





Avec AFP