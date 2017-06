Episode de pollution atmosphérique sur le bassin grenoblois et le bassin lyonnais Nord-Isère

Les conditions estivales sont favorables à une transformation des émissions polluantes en ozone, dont les concentrations augmentent sur la région.



Lundi 19 juin, les niveaux se sont rapprochés du seuil d'activation.



Ce mardi 20 juin les niveaux devraient encore augmenter, et les concentrations d'ozone devraient dépasser le seuil d'information et de recommandation sur le bassin grenoblois et le bassin lyonnais Nord-Isère.



Ces prochains jours les concentrations devraient continuer à augmenter, avec la situation la plus critique prévue pour jeudi.



Pour ces raisons le dispositif préfectoral est activé ce mardi au niveau d'information et de recommandation sur ces deux zones.