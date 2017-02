Equipe renforcée chez Habitat et Humanisme Rhône

Après l’arrivée de Christophe Perrin (Président) et Matthieu de Châlus (DG) en 2015 suivie d’une réorganisation orchestrée en 2016 autour de cinq directions, Habitat & Humanisme Rhône accueille deux nouveaux profils.



Florence Beyly et Isabelle Salomon rejoignent aujourd’hui l’équipe de direction



"Ces deux recrutements s’inscrivent dans une stratégie offensive et volontaire de l’antenne Rhône et dans un contexte où le mal logement et la précarité sont en forte progression" souligne l'antenne lyonnaise d'Habitat et Humanisme.



L’ambition est de livrer 200 nouveaux logements par an pour développer la capacité d’accueil des ménages en situation précaire et favoriser leur insertion sociale.



Précédemment en charge de la gestion locative et des partenariats publics pour plusieurs bailleurs sociaux Florence Beyly est désormais Directrice des Opérations pour l’ensemble des 3 pôles d’activité de l’association (hébergement, logement collectif et logement individuel).



Isabelle Salomon aura la responsabilité de la communication et des partenariats (Fundraising), elle était responsable des relations presse pour la région Rhône-Alpes, précédemment chez ERAI et à la direction du magazine Cote Lyon.



Depuis plus de 30 ans Habitat & Humanisme, créé par le père Devert, est un acteur innovant de l’économie sociale et solidaire qui a su adapter ses savoir-faire aux évolutions des besoins des personnes fragilisées en proposant des solutions innovantes en matière d’investissement solidaire et de RSE pour les donateurs et partenaires.



HHR permet chaque année à plus de 4000 personnes d’être logées, accompagnées et formées retrouvant ainsi le chemin de l’autonomie et de l’insertion sociale.