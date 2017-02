Etienne Faye et le Lyon Basket: c'est fini !

Le président Nicolas Forel et Etienne Faye ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration.



A compter de ce jour, Etienne Faye ne fait donc plus partie du staff du Lyon Basket.



En vue des échéances des Lionnes à très court terme avec la demi-finale de Coupe de France face à Charleville-Mézières (mercredi 1er mars) et la

rencontre de championnat face à Nice (samedi 4 mars), Gurvan Morvan (coach assistant depuis le début de la saison), assurera les responsabilités de coach principal de l’équipe.



« Les conditions de travail ont été difficiles pour Etienne Faye, qui, arrivé tardivement au club, n’a pas eu l’occasion de construire l’équipe avec qui il a travaillé cette saison », a expliqué le président Nicolas Forel.



« La saison a très bien démarré mais les conditions n’ont pas été favorables et on a perdu notre dynamique. Cette semaine, Etienne Faye a ainsi souhaité que Gurvan Morvan reprenne l’équipe en main, en toute logique, pour l’intérêt du club. Gurvan connaît parfaitement l’équipe et son organisation. Nous avons d’importantes échéances à venir et j’estime que c’est l’homme de la situation pour ces matchs primordiaux. Je compte sur lui pour donner un nouvel élan à notre équipe professionnelle. » explique Nicolas forel dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



Le Lyon Basket remercie Etienne Faye "pour son travail, son professionnalisme et son état d’esprit depuis le début de cette saison 2016-2017 avec les Lionnes".