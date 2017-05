Euronews abandonne le multiplex pour proposer 12 offres distinctes

La chaîne d'information paneuropéenne Euronews va

abandonner son traditionnel multiplex et proposer 12 offres distinctes qui

cibleront des marchés différents, en fonction de la langue, a annoncé mardi le président du directoire.



"Cela va réinventer la façon dont nous produisons, distribuons et vendons

nos produits", a expliqué Michael Peters lors d'une conférence de presse par téléphone.



Euronews, basée à Lyon, ambitionne de devenir ainsi un "média global qui

s'adapte à ses multiples audiences locales", tout en restant un média

"international", selon M. Peters.



D'ici à la fin mai, il y aura désormais 12

éditions TV et plateformes distinctes avec une "vision éditoriale commune".



Autrement dit, chacune des éditions contiendra des sujets communs, mais

aussi des sujets différents selon les pays. "Un pari sur lequel nous

travaillons depuis longtemps", poursuit M. Peters.



On ne va pas parler de la même manière d'élections en Allemagne à un public français, allemand, turc ou arabe, illustre-t-il, précisant que cette nouvelle offre va se faire à ressources constantes, avec un redéploiement des effectifs.



Depuis la création de la chaîne en 1993, une organisation en multiplex

conduisait toutes les éditions nationales de la chaîne à diffuser les mêmes sujets, traduits dans la langue locale.



Autre objectif de cette réorganisation qui a induit une formation des

personnels depuis janvier : "être plus influent" sur les affaires européennes,

en proposant de nouveaux formats, comme des "talks", des émissions en plateau, des débats ou des revues de presse.



Une édition monde en anglais, Euronews World, intégralement présentée en plateau ou au sein de la rédaction, devrait également voir le jour d'ici la fin de l'année.



"Une vitrine de la diversité d'Euronews" dont certains passages pourront être repris et intégrés dans les autres éditions, qui proposeront des matinales présentées.



Par ailleurs, l'offre en ukrainien va disparaître dans les prochains jours,

"faute d'avoir trouvé un nouveau client pour financer cette langue", a annoncé

Michael Peters.



Les éditions en arabe et farsi sont, depuis peu, uniquement

accessibles sur internet.



Euronews, présent dans 161 pays, emploie environ 800 personnes, tous

statuts confondus (CDI, pigistes, freelance, etc.).



Un plan de sauvegarde de l'emploi est toujours en cours de négociations. Reste à finaliser aussi l'entrée au capital de la chaîne d'informations américaine NBC News (groupe

Comcast/NBCUniversal), annoncée en début d'année