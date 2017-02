Europa League - 16e: l'OL sans Rafael ni Valbuena à Alkmaar

L'arrière droit brésilien Rafael et l'attaquant Mathieu Valbuena ont déclaré forfait pour le déplacement de Lyon à Alkmaar, aux Pays-Bas, en 16e de finale aller de l'Europa League jeudi.



Rafael souffre des adducteurs et Valbuena d'une blessure derrière la cuisse

gauche.



L'entraîneur Bruno Génésio, absent à Guingamp (défaite 2-1) en raison d'une

grippe, fait lui son retour sur le banc. Il a choisi d'emmener un groupe de 21

joueurs dont trois gardiens de but.



Le défenseur central camerounais Nicolas Nkoulou, champion d'Afrique avec

le Cameroun en janvier, réapparaît dans les 21 ainsi que l'Argentin Emmanuel

Mammana, forfait à Guingamp pour une blessure à une cheville.





Avec AFP