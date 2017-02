Europa League - ASSE: on prend les mêmes!

La victoire face à Lorient dimanche (4-0) n'ayant pas fait de nouveaux blessés, l'AS Saint-Etienne devrait se présenter avec une équipe proche de celle qui a largement pris le dessus sur les Bretons pour affronter Manchester United à Old Trafford jeudi en 16e de finale aller de l'Europa League.



Devant Stéphane Ruffier dans les buts, la défense sera inchangée avec Kevin

Théophile-Catherine et Loïc Perrin dans l'axe, tandis que Kevin Malcuit et

Florentin Pogba occuperont les couloirs.



Au milieu de terrain, Vincent Pajot est en concurrence avec Olé Selnaes pour accompagner Jordan Veretout, tandis qu'Henri Saivet évoluera derrière l'attaquant de pointe.



C'est dans le secteur offensif que les Stéphanois restent le plus diminués

avec les blessures de Robert Beric, même s'il vient de reprendre l'entraînement collectif, Alexander Söderlund et Oussama Tannane. Si Romain

Hamouma et Kevin Monnet-Paquet sont partants pour débuter la rencontre, la dernière place se jouera entre Nolan Roux et le jeune Portugais Jorginho.





Avec AFP