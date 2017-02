Europa League: Ibrahimovic "zlatane" l'AS Saint-Etienne, l'OL retrouve le sourire

L'AS-Saint-Etienne n'a pas réalisé l'exploit et a été défait à Old Trafford par Manchester United et Zlatan Ibrahimovic (3-0), en 16e de finale aller de l'Europa League



Dans le même temps, l'OL est allé battre l'AZ Alkmaar sur son terrain 4-1.



Ibrahimovic s'est donc rappelé au bon souvenir de sa victime préférée en

Ligue 1. Avec un triplé, il a assommé les Verts et en est désormais à 17 buts

en 14 matches contre Saint-Etienne.



Il a quasiment annihilé les espoirs de

qualification des hommes de Christophe Galtier à lui tout seul.



Sous les yeux de leur maman, c'est donc Paul qui est sorti vainqueur de

Florentin dans l'affrontement fratricide des Pogba.



Du côté de l'OL, en revanche, on avait le sourire. Après leur défaite surprise à Guingamp en Championnat samedi (2-1), les Gones étaient attendus au

tournant.



Les hommes de Bruno Genesio ont su se montrer hyper réalistes pour inscrire quatre buts, dont un doublé de Lacazette, tandis que le gardien Anthony Lopes a produit une grosse performance pour préserver ses buts.



L'OL est quasiment qualifié en 8e.



Avec AFP