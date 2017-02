Europa league - La Roma, un tirage difficile pour l'OL et Genesio

L'entraîneur de l'OL Bruno Genesio a estimé vendredi que le club italien de l'AS Roma représentait "un tirage difficile" pour les 8es de finale de l'Europa League avec un match aller au Parc OL, le 9 mars et un retour une semaine plus tard à l'Olimpico.



"La Roma, c'est un tirage difficile, c'est une équipe qui a l'expérience des compétitions européennes", a réagi Genesio en conférence de presse.



Toutefois, l'Olympique lyonnais jouit également d'un bon vécu: le club

rhodanien est européen chaque année depuis 1997 avec notamment cinq quarts de finale, trois en Ligue des Champions (2004, 2005, 2006) et deux en coupe de l'UEFA ou C3 (1999, 2014) ainsi qu'une demi-finale en C1 (2010).



"Le tirage est ce qu'il est. A nous maintenant de bien nous préparer. Si

nous voulons aller au bout, il faut bien jouer les gros", a admis l'entraîneur

de l'OL.



Jeudi après la victoire de Lyon sur l'équipe néerlandaise d'AZ Alkmaar

(7-1), en 16e de finale retour de l'épreuve, Bruno Genesio avait confié son souhait de jouer contre Manchester United.



Il répondait ainsi à un voeu de José Mourinho, entraîneur du club

mancunien, émis après la victoire de sa formation à Saint-Etienne (1-0) et qui souhaite affronter l'OL, venir en France pour bénéficier des facilités de

déplacement et de la courte durée du voyage (2 heures).



De son côté, le défenseur central Mouctar Diakhaby (20 ans), qui a inscritle septième but de l'OL contre Alkmaar, a lui aussi "conscience d'un tirage difficile". "Mais ce sera un super match à jouer et nous allons tout faire

pour nous qualifier", a-t-il dit.







