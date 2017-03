Évacuation ce matin du square du Sacré-Coeur

Apres l’ordonnance de référé rendue le 2 mars dernier par le Tribunal administratif de Lyon, le square du Sacré-Coeur situé dans le 3e arrondissement de Lyon a été évacué ce matin à 7h30 par les forces de l’ordre.



Des représentants de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et les services sociaux de l’État étaient présents.



116 Albanais (dont 47 mineurs) et un Algérien ont été recensés dans le square qui comptait 66 personnes lors du dernier recensement du 22 février.



"Depuis plusieurs semaines, la préfecture avait proposé des solutions à 39 personnes relavant du dispositif du droit national d’asile." Rappelle les services préfectoraux



A ce jour parmi les personnes dénombrées, 11 personnes vulnérables ont bénéficié d’une mise à l’abri immédiate.



56 personnes, qui sont demandeurs d’asile, se sont vues proposer par l’OFII une solution dans le dispositif d’accueil dédié aux demandeurs d’asile. Parmi elles, 8 personnes sont d’ores et déjà accueillies dans un CADA.



43 personnes seront reçues dans les meilleurs délais par le « guichet unique » pour expertiser leur demande d’asile.



18 autres personnes sont en situation irrégulière sur le territoire français.



Toutes ces personnes se sont vues proposer une aide au retour dans la dignité au titre du dispositif DPAR qui permet d’héberger les personnes en attente d’un retour dans leur pays.



"Ainsi une solution responsable et respectueuse des droits a été proposée à chacune des personnes occupant le square du Sacré-Coeur" estime la. Préfecture dans un communiqué adressé à la redaction de Lyon 1ère