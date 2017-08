Évacuation du campement illicite situé esplanade Nelson Mandela

Les deux décisions du Tribunal administratif de Lyon du 17 août 2017 ont été mises à exécution vendredi



le campement illicite situé esplanade Nelson Mandela à Lyon 3ème a été évacué.



"Les décisions de justice avaient été portées à la connaissance des intéressés préalablement à l’évacuation." précise la Préfecture dans un communiqué adressé a la rédaction de Lyon 1ère.



Cette évacuation est consécutive à une réquisition de la force publique déposée par les propriétaires des terrains, la Métropole de Lyon et la société ELM.



Les services sociaux de l’État ainsi que l’office français de l’immigration et de l’intégration étaient sur place.



149 personnes étaient présentes sur les lieux, dont 110 adultes et 39 mineurs (dont 9 enfants de moins de 3 ans).



Parmi elles, 119 personnes de nationalité albanaise ont été recensées, les autres occupants étant originaires des Balkans.



La plupart des personnes sont dans une démarche de demande d’asile.



Le diagnostic social qui a été réalisé, a permis d’identifier 45 personnes vulnérables : des familles avec des enfants de moins de 3 ans, une famille avec un enfant handicapé, et une femme seule avec deux enfants.



"Une solution de mise à l’abri leur a été proposée" précise la Préfecture