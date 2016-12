FDJ: le Million était sur le frigo

Le gagnant My Million recherché dans le Rhône a été retrouvé et remporte 1 million d’euros suite à la diffusion d’un avis de recherche.



La Française des Jeux a remis la somme au joueur qui a gagné au tirage My Million du mardi 4 octobre dernier.



Le gagnant a été retrouvé suite à la diffusion d’un avis de recherche envoyé 2 semaines avant la date de forclusion. Il avait jusqu’au 24 décembre minuit pour se faire connaitre.



Dans l’avis de recherche étaient communiqués exceptionnellement la ville et le nom du point de vente afin de donner au gagnant toutes les chances de se faire connaitre.



En effet, habituellement, pour des raisons de sécurité, FDJ® communique sur le nom du point de vente uniquement après paiement.



Le joueur ainsi retrouvé joue de façon occasionnelle à Euro Millions et il n’avait pas eu le réflexe de vérifier son reçu de jeu en point de vente.



Il a déposé le ticket du 4 octobre sur le haut de son frigo et l’a ensuite oublié.



Le joueur découvre dans la presse l’avis de recherche, mais il ne pense absolument pas que c’est lui et ne s’y intéresse pas.



Quand il rentre chez lui, sa femme lui parle de cette information et il se rappelle avoir mis ses reçus à vérifier sur son frigo.



Le code MY MILLION correspond à celui que recherche la Française des Jeux, il vérifie en appelant le 09 69 36 60 60 qui le dirige vers le Service Relations Gagnants.



Après confirmation de son gain, le joueur ne réalise toujours pas et ses premiers mots sont « Ce n’est pas possible ! Ce n’est pas nous ! »



Lui et sa femme ont plein de projets en tête mais le principal d’entre eux est d’assurer l’avenir de leurs enfants. Ils souhaitent également faire un voyage paradisiaque.



Le joueur désire conserver l’anonymat.