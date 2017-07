FÊTE NATIONALE : LES MESURES PRISES POUR LE BON DÉROULEMENT DES FESTIVITÉS

Le préfet Henri-Michel COMET a pris un arrêté définissant un ensemble des mesures nécessaires pour le bon déroulement des festivités dans tout le département



La consommation d’alcool en réunion sur la voie publique est ainsi interdite le 13, 14, 15 juillet jusqu’à minuit.



La vente d’alcool à emporter est interdite de 20h à 6h du matin dans la nuit du 13/14 juillet, du 14/15 juillet



Sont interdites la vente ainsi que la détention et l’usage de pétards et de feux d’artifices sur la voie publique du 13 au 15 juillet.



Enfin, la vente de récipient de carburant est interdite pendant toute cette période sauf situation d’usage dûment justifiée.



Afin de garantir une sécurité renforcée des manifestations organisées à l’occasion de la Fête Nationale, les forces de l’ordre mettent en place un dispositif exceptionnel de 450 policiers, forces mobiles et militaires en zone urbaine, complété par près de 300 gendarmes dans le reste du département. Les polices municipales contribueront pleinement à ce dispositif.



Le préfet tient à "saluer la mobilisation exceptionnelle de l’ensemble des forces de sécurité et services de secours et l’excellente coordination entre moyens nationaux et moyens territoriaux".