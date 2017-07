FESTIVAL Naître Parents à la rentrée à Lyon

Ce festival propose aux futurs parents, aux mamans enceintes, aux familles et aux enfants ainsi qu'aux professionnels de la naissance et petite enfance,de venir s'informer, découvrir des pratiques, des outils et des approches bienveillantes et respectueuses de chacun lors d'ateliers et de conférences



Possibilité aussi d'échanger sur la naissance et la parentalité lors de cafés parents et d'échanges-débats.



Des animations extérieures seront proposées également aux jeunes enfants présents (jusqu'à 10/12ans).



Le festival réunit des intervenants tant professionnels que de l'associatif, tous spécialisés et passionnés par la naissance et la parentalité,

et ce, afin d'accompagner de manière bienveillante toute la famille, depuis la pré-conception, à la grossesse, l'accouchement et jusqu'à la naissance



Parmi les Invités du Festival: Maitie Trelaun, sage femme, écrivaine & accompagnante au féminin, Muriel Bonnet del Valle, écrivaine & réalisatrice:...l'occasion de partager leurs riches expériences autour d'atelier le samedi et le dimanche!!



Claire Blondel, formatrice en pédagogies positives, sera également présente dimanche au côté de Muriel Bonnet pour parler de ses expériences et de ses projets en terme d'éducation.



Une autre personnalité surprise est annoncée pour le dimanche pour une conférence sur l'éducation, les écoles..



Enfin, Cyrille Philippe, maïeuticien de Lyon & Spécialiste de la physiologie de la grossesse et de l'accouchement,

animera le débat lors de la projection de "L'arbre et le Nid" à Ste Foy Les Lyon et le café parents du dimanche à l'office municipal des sports de Lyon, sur l'accueil du bébé, la création du lien avec son enfant,.



Un cercle d'échanges pour les Papas le dimanche est aussi annoncé



Le programme complet en ligne sur Facebook et le site internet!



Les inscriptions sont ouvertes . Les places sont limitées : Inscription recommandée avant l'été



inscriptions à ce mail; naitreparents69@gmail.com



Page FaceBook Naître PARENTS Lyon