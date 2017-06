FORTES CHALEURS : LE RÉSEAU TCL S’ADAPTE

En vue des vagues de chaleur intenses annoncées dans les prochains jours, les TCL déploient un plan d’actions pour permettre à ses clients de se déplacer dans les meilleures conditions.



A la conception des lignes de métro dans les années 70 à 80, aucun système de refroidissement en tant que tel n’avait été prévu ; la technologie de l’époque a tout de même permis la mise en place de groupes moto-ventilateurs permettant une ventilation avec prise d’air à l’extérieur et rejet en bout et bas de caisse des rames.



Les contrôles préventifs de ces systèmes de ventilation sont effectués chaque année avant l’été.



Même en bon état de fonctionnement, ils peuvent être perçus comme insuffisamment performants par les passagers du métro, c’est pourquoi des mesures sont prises par les équipes de maintenance et d’exploitation



Une partie des rames des lignes A et B est stationnée en arrière gare, plus fraîche que le remisage (garage), pendant la nuit.



Les autres rames stationnées en zone de remisage sont passées sous l’eau froide à la machine à laver avant leur mise en service le matin.



Les rames de la ligne D stationnent dans les ateliers du Thioley, à une température modérée.



Les nouvelles rames de métro qui feront progressivement leur apparition à partir de fin 2019 seront

entièrement climatisées.



Les TCL rappellent que l’intégralité des rames de tramway est équipée de climatisation.



96% des bus et trolleybus sont climatisés. En cas d’extrêmes chaleurs, des passages supplémentaires au lavage sont aménagés pour « rafraichir » certains véhicules.