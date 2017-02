Famas volés: des peines de 10 mois à deux ans de prison

Des peines de 10 mois à deux ans de prison ont été prononcées vendredi à l'encontre de trois hommes pour le récent vol de deux fusils Famas à des militaires en Isère, selon le parquet.



Déjà connus de la justice, les prévenus étaient jugés en comparution

immédiate devant le tribunal correctionnel de Vienne, pour vols avecdégradation en réunion, détention d'armes de catégorie A et recel de vol.



Le parquet a fait appel, estimant les condamnations insuffisantes.



Le vol s'était produit le 2 février sur un parking de La Verpillière.



Les suspects avaient été interpellés dimanche et lundi par les gendarmes de la Section de recherches de Grenoble avec trois autres personnes - un autre homme et deux femmes - dans plusieurs familles de gens du voyage sédentarisés dans la région.



Une éventuelle piste terroriste avait rapidement été écartée.



Placé en détention mercredi à l'issue de sa garde à vue, le plus âgé des

prévenus, 44 ans, a écopé de deux ans de prison ferme.



Son neveu, 32 ans, a été condamné à 18 mois d'emprisonnement et le dernier prévenu, 41 ans, à dix mois ferme. Tous deux comparaissaient libres.



La peine des trois hommes a été assortie d'une interdiction de cinq ans

pour l'acquisition et la détention d'armes.



Le vol avait été commis sur un parking dans une zone commerciale quand

trois militaires - deux revenant d'une mission Sentinelle à Paris et l'autre

les convoyant - avaient laissé leur fourgonnette banalisée sans surveillance, avec leurs Famas à l'intérieur, le temps d'aller déjeuner.



A leur retour, la vitre avait été fracturée et les fusils (déchargés), des

munitions d'une arme de poing et des effets personnels qui se trouvaient à

l'intérieur s'étaient volatilisés.



Retrouvé dans une voiture volée utilisée par les malfaiteurs, l'ADN de l'un d'eux a permis de remonter jusqu'à eux.







Avec AFP