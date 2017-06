Festival Lumière: un programme chargé en rétrospectives

Le Prix Lumière 2017 sera remis au cinéaste chinois Wong Kar-wai lors de la 9e édition du Festival Lumière, dédié aux classiques du 7e art.



Il succède à Catherine Deneuve (2016), Martin Scorsese (2015), Pedro

Almodovar (2014), Milos Forman (2010) et Clint Eastwood (2009).



Plusieurs rétrospectives sont au programme de cette édition, consacrées notamment au maître du film noir Henri-Georges Clouzot et au réalisateur Jean-Luc Godard.



Le Festival entend aussi "remonter l'histoire du cinéma par ses débuts" en

évoquant les "sublimes moments du muet" à travers Buster Keaton ou Harold Lloyd.



Les femmes cinéastes seront à nouveau à l'honneur cette année, tant "celles qui n'ont tourné qu'un seul film", que les plus confirmées comme la Lyonnaise Diane Kurys (Diabolo Menthe, Sagan... ) ou encore l'actrice-réalisatrice britannique Tilda Swinton.



Parmi les invités, le cinéaste et producteur mexicain Guillermo del Toro viendra parler de sa passion pour la BD et les films d'horreur lors d'une

des nombreuses +master classes+.



Le Festival rendra aussi hommage à la musique de cinéma des années 80

incarnée par Giorgio Moroder (Midnight Express, Scarface, Metropolis).



Présenté comme le plus grand festival de films classiques au monde, le

Festival Lumière est organisé depuis 2009 à Lyon et sa banlieue par l'Institut Lumière. Depuis sa création, il a accueilli 954.500 spectateurs.



Il se tiendra cette année du 14 au 22 octobre.