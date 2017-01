Festival de Cannes: Fremaux rêve de Bruce Springsteen au jury

Le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémeaux rêve d'"avoir le rockeur américain Bruce Springsteen au jury" du festival dont la 70e édition sera célébrée cette année du 17 au 28 mai.



A ses débuts, a rappelé T. Frémeaux lors d'une conférence Master Class à

Cannes lundi soir, le plus grand festival de cinéma du monde a eu des

écrivains comme présidents du jury.



Depuis le milieu des années 1980, ce sont systématiquement des personnalités issus du 7e art, réalisateurs ou comédiens.



"Ce n'est plus aussi facile qu'avant (...), il ne suffit pas d'être une star (...). C'est tellement important et attendu que quand vous êtes président du jury, il faut avoir une légitimité", dit-il.



"Même Bruce Springsteen qui est un musicien que j'aime beaucoup...

président du jury non, juré oui. Mick Jagger, qui vient souvent voir des films

à Cannes et est très cinéphile, président du jury jamais, juré oui", a-t-il ajouté.



Thierry Frémeaux a aussi défendu l'équilibre que Cannes cherche à maintenir d'année en année entre "glamour et auteurs", "Européens, Américains et gens d'autres pays" pour rester le "championnat du monde du cinéma".



"Je viens de la cinéphilie, donc des films chiants et je n'ai pas de

problème avec le cinéma d'auteur. Mais il ne faut pas que le festival tombe d'un côté ou de l'autre: il pourrait tomber vers trop de paillettes ou vers trop de films d'auteurs qui rendraient le séjour ici un peu ésotérique. Il faut un peu tout. Les journalistes parlent éclectisme, je déteste ce mot. Non, c'est l'équilibre", dit-il.



"Quiconque fait un film sur cette planète peut nous l'envoyer, le film sera vu", a-t-il ajouté en racontant avec humour que ce n'est pas sans poser

problème:



"Avant, pour faire un film, il fallait de l'argent. Maintenant, n'importe qui peut faire un film avec son portable, et donc sur les 1.800 films qu'on voit, je ne vais pas vous dire qu'ils sont tous bien. C'est pour ça qu'on a créé un troisième comité chargé de filtrer les trucs irregardables" conclut le lyonnais.





Avec AFP