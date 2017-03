Fête de la Saint-Patrick à Lyon: un dispositif d’encadrement pour une soirée festive et sécurisée

A l’initiative de l’UMIH du Rhône, 22 pubs lyonnais s’engagent à respecter une série d’engagements lors de la

fête de la Saint-Patrick



En écho à l’engagement de l’UMIH dans la charte pour la qualité de la vie nocturne, ce dispositif a pour objectif de faire de cet événement festif une manifestation encadrée et sécurisée.



Pour y participer, chaque établissement doit au préalable adhérer à la charte de la vie nocturne lyonnaise.



Tous se sont aussi engagés à ne pas installer de tireuses à bières à l’extérieur de leur établissement, servir uniquement des boissons de 2ème catégorie, mettre en place des «chuteurs» identifiés par des parkas logotées et fournies par l’UMIH du Rhône, interdire toute consommation d’alcool sur les terrasses et à l’aplomb des établissements après 00h30, ne pas organiser d’Happy Hours la journée de l’événement afin de pas encourager

une alcoolisation massive



Les professionnels signataires du «protocole d’engagement Saint-Patrick» se sont déclarés quant à eux très satisfaits d’avoir participé à cette manifestation, selon l'UMIH.