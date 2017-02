Fillon: "Ne rien dire alimente quelque peu la suspicion" (Buffet, sénateur LR)

Le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet, encourage François Fillon,

dont il est proche, à s'expliquer devant les Français car "ne rien dire

alimente quelque peu la suspicion ou les interrogations".



"La tempête, elle est forte mais elle n'est pas insurmontable, encore

faut-il se donner les moyens. Ne rien dire alimente quelque peu la suspicion

ou les interrogations", a expliqué le sénateur lors d'une émission de Télé

Lyon Métropole qui sera diffusée vendredi



Pour lui, il est important d'expliquer que la gestion des collaborateurs

parlementaires n'obéissait pas à des règles très "claires" à l'époque et

"permettait la situation" que M. Fillon "a connue et vécue".



"Il nie le caractère pénal des faits, considérant qu'il n'y a pas d'infraction pénale" mais "l'émotion publique sur la manière dont fonctionnent les parlementaires en général est là et il faut l'expliquer. Je comprends que

les gens soient choqués par de telles sommes", ajoute Buffet, soutien de la

première heure du candidat LR et membre du conseil stratégique de son équipe de campagne.