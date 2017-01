Foot féminin: l'internationale canadienne Buchanan signe à Lyon

La défenseure internationale canadienne Kadeisha Buchanan a signé un contrat de deux ans et demi avec l'OL, champion de France en titre de football jusqu'au 30 juin 2019, a annoncé l'Olympique Lyonnais.



Buchanan, 21 ans, qui a déjà été sélectionnée à 63 reprises avec l'équipe du Canada, évoluait depuis quatre ans à l'Université de Virginie Occidentale en championnat universitaire américain dans lequel elle vient d'être élue meilleure joueuse de l'année.



Elle a aussi été nommé meilleure joueuse de la Coupe du monde 2015 et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.



Samedi, le président Jean-Michel Aulas avait déjà présenté aux médias deux autres recrues majeures : l'attaquante internationale américaine Alex Morgan et la défenseure internationale allemande Josephine Henning, toutes les deux âgées de 27 ans, qui ont signé avec l'OL pour six mois, jusqu'au 30 juin 2017.





Avec AFP