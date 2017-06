Football : mort de l'ancien international lyonnais Stéphane Paille à 52 ans

L'ancien attaquant international français Stéphane Paille, qui avait joué à Sochaux, Caen, Bordeaux et Lyon, est décédé ce mardi à Lyon le jour de ses 52 ans, victime d'une "maladie foudroyante", a annoncé le journal Le Progrès sur son site.



L'ancien joueur est décédé "ce mardi matin à l'hôpital de la Croix-Rousse,

à Lyon", précise le site du quotidien. Son ancien club de Caen lui a rendu

hommage sur twitter.



Après avoir démarré sa carrière en 1982 à Sochaux, il a notamment joué à

Montpellier, Bordeaux, Caen et Lyon, où il s'était installé après sa carrière

de joueur. Il avait été sélectionné huit fois en équipe de France entre 1986

et 1989.







Avec AFP