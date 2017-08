Fortes pluies parfois orageuses sur la région lyonnaise

Jeudi, de fortes pluies se produiront sur le Centre-Est et le Nord-Est du pays, selon les prévisions de Météo-France



La vigilance orange a été levée jeudi matin sur les deux départements du

Centre-Est (la Loire et le Rhône) en proie à la canicule ainsi que sur les dix

menacés par les orages (Ain, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Loire, Haute-Loire,

Rhône, Haute-Saône, Saone-et-Loire et Territoire-de-Belfort).



La journée de jeudi s'annonce agitée avec des pluies souvent soutenues et

localement orageuses sur une bande allant de l'est des Pyrénées et du golfe du Lion au Massif-Central et jusqu'au Nord-est.



Le risque orageux ne sera pas très marqué mais cette perturbation donnera de forts cumuls de pluies notamment entre le Massif-Central, une grande partie nord-ouest de Rhône-Alpes, jusqu'à l'est de la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté.



A l'avant de cette zone pluvio-orageuse, c'est-à-dire sur la Provence puis la Corse, quelques ondées se produiront sous les passages nuageux.



Un coup de tonnerre n'est pas impossible.