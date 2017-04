Forum Jobs d'Eté ce mercredi à Villeurbanne

Le BIJ de Villeurbanne organise son Forum Jobs d’été 2017 ce mercredi 5 avril de 10 à 17 heures, à l’hôtel de ville de Villeurbanne, 2e étage



700 offres d’emploi à l’affichage en France et à l’étranger, des rencontres avec de nombreux employeurs qui recrutent : hôtellerie, restauration, animation, garde d’enfants, soutien scolaire, manutentionnaire, Adequat intérim - Afocal - Amahc - Arimc - Babychou services - Family plus – centre Léo-Lagrange –Pôle vacaciones 3 en 1 - Ras intérim - Services municipaux de Villeurbanne - Temps jeunes…



Il est conseillé de venir avec son CV !



Des services également à disposition avec des ateliers d’aide au premier CV et à la construction d’une lettre de motivation pour un job d’été et des conseils sur l’entretien d’embauche (avec la Mission locale et Pôle emploi)



Un espace mobilité internationale accueille aussi les visiteurs avec des

conseils sur tous les dispositifs existants pour partir étudier ou travailler à l’étranger (Concordia Rhône-Alpes - PVtistes.net - Service international du Crij)



De la documentation sur la législation du travail pour les mineurs, liste des agences d’intérim, guide Bafa, dossier chantier jeunes de Villeurbanne dès 16 ans…



Sans oublier la parution du Guide « Trouver un job 2017 « offert à tous les participants



Renseignements au : 04 72 65 97 13

Bij - 15 rue Michel-Servet - Villeurbanne

www.jeunes.villeurbanne.fr