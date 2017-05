Fourvière: la couronne de la Vierge évaluée à 1 millions d'euros a été volée

Le musée d'art religieux de Fourvière à Lyon a été cambriolé dans la nuit de vendredi à samedi et le joyau de sa

collection, une couronne de la Vierge aux presque 1.800 pierres précieuses,

fait partie du butin.



Le musée a été cambriolé "à 3h27" précisément "alors que le dispositif de

haute sécurité avait été neutralisé", a indiqué le musée. "Selon la police,

arrivée très rapidement sur les lieux, ce vol est le fait de personnes

déterminées, équipées et organisées", qui sont venues à bout du système de

protection sophistiqué et perfectionné.



Les responsables du Sanctuaire et de la Fondation Fourvière se sont rendus

sur place et les premiers constats ont fait apparaître le vol de la pièce

maîtresse de la collection permanente.



Les malfaiteurs se sont emparés de la "couronne de la Vierge avec ses 1.791

pierres", joyau de la collection et pièce unique réalisée en 1899 grâce au don

des pierres précieuses et perles par des familles Lyonnaises.



Sa valeur, outre symbolique pour les habitants, serait d'"un peu plus d'un million d'euros.



"Chaque pierre avait été expertisée et répertoriée en août 2016 par une

unité de recherche de l'université Claude Bernard de Lyon I", a précisé le

musée, ajoutant que "cette expertise permet donc une traçabilité de chaque

pierre".



De plus, "deux autres objets de la collection permanente du musée, un

anneau et un calice" font partie du butin que déplore la direction parlant,

d'un "vol douloureux" vu "l'attachement des Lyonnais à Notre-Dame de Fourvière".



La police judiciaire a été saisie de cette enquête portant sur des oeuvres d'art. Le musée, situé à droite de la basilique sise sur la colline éponyme, est fermé pour permettre que les investigations se poursuivent.



Le musée expose le Trésor de la basilique, très représentatif de

l'orfèvrerie des XIXe et XXe siècles, avec des pièces d'artistes parisiens

(Froment-Meurice) ou lyonnais (Armand-Calliat).



La plus grande partie date de la construction de l'édifice religieux, à la

fin du XIXe.



De nombreuses familles lyonnaises, parfois très modestes, étaient venues apporter une offrande pour la construction de l'église votive: argent mais aussi objets d'orfèvrerie, pierres précieuses, broderies d"or...