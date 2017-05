François-Noel Buffet votera Macron dimanche

Dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère, le sénateur - maire d'Oullins explique pourquoi il votera Emmanuel Macron le 7 mai.



"Je ne peux pas admettre l'ambiguïté de certains de mes amis politiques qui ne fait qu'ajouter de la confusion à l'ambiance générale et fait grandir le risque que le Front National gagne l’élection présidentielle".



A propos du Front national, Buffet dénonce "son programme économique insensé, son anti -européanisme primaire, sa vision étriquée d'une société française repliée sur elle-même"



"Marine Le Pen et le Front national sont à l'opposé de ce que je suis et de mes valeurs. Les Le Pen ont-ils si bien réussi leur « dédiabolisation » que plus personne ne s'émeut de voir leurs idées représentées au deuxième tour de l'élection présidentielle" s'interroge le sénateur du Rhône.



"Sous prétexte de tout casser, de renverser la table, ne donnons pas raison à une idéologie aux antipodes de notre famille politique. Une fois qu’ils auront atteints le pouvoir, ils y seront pour longtemps. N’oublions pas tous ceux qui se sont battus pour notre liberté, contre tous les extrémismes".



"Le 7 mai prochain, je voterai Emmanuel Macron. Je ne le soutiens pas, il ne me représente pas, mais je lui donnerais ma voix pour empêcher un parti extrême de diriger notre pays" conclut François-Noel Buffet