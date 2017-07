GE: début des consultations sur les 345 suppressions de postes à Grenoble

Le compte à rebours du plan social chez General Electric (GE), qui porte sur 345 postes - soit plus de 40% - du site de sa filiale Hydro à Grenoble, a débuté mercredi avec un désaccord sur les justifications économiques avancées, selon les syndicats.



Les représentants des 800 salariés participaient à Boulogne-Billancourt

à un comité central d'entreprise (CCE) de GE Hydro France, filiale de GE Renewable (énergies renouvelables).



"On n'est pas d'accord sur le présupposé de départ : +le marché va mal, les charges de structure sont trop lourdes donc il faut supprimer 345 postes+", a déclaré Grégory Vauclin (CFE-CGC), au nom de l'intersyndicale

CFE-CGC/CGT/CFDT.



"L'intérêt d'être dans un groupe est que les différentes branches peuvent

se compenser. Le marché de l'hydroélectricité est à cycles longs de 3-4 ans et la direction a communiqué hier (mardi) devant les instances européennes que le creux de la vague était passé! ", a poursuivi M. Vauclin.



Selon les salariés, le résultat financier de GE Renewable a augmenté de 44% en 2016.



Si les syndicats partagent le constat des frais de structure, ils les imputent à des procédures de travail "inadaptées qui ne sont pas du tout

remises en cause par la direction".



"Il faut 4 voire 5 validations pour acheter 3 vis pour un engin en panne

sur un chantier : on nous a mis de la paperasse alors qu'on a besoin de

réactivité", cite en exemple M. Vauclin.



"C'est tellement lourd que quand on

remporte un contrat, on ne gagne pas d'argent avec".



Les 345 postes menacés ont été listés : "des activités disparaitraient

purement et simplement comme l'atelier de fabrication de turbines (50

ouvriers), la quasi-totalité de la chaîne d'approvisionnement et une réduction

de moitié de la gestion de projets", a détaillé l'intersyndicale, qui souligne

que "80% des représentants syndicaux actuels partiraient avec ce plan".



"Tous les services sont impactés de 30% à 100%... sauf les postes de la

direction générale, artisans des difficultés que connaît la boite", dénonce M. Vauclin.



GE Renewable est une joint-venture 50%-50% entre Alstom et GE, issue du

mariage validé à l'automne 2015 par Emmanuel Macron, alors ministre de

l'Économie.





Avec AFP