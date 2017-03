Le maire LR de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, retire son soutien à François Fillon et en appelle au sursaut.



"Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation éthiquement et moralement intenable. Mon engagement en politique, depuis toujours, repose sur des valeurs républicaines auxquelles je suis profondément attaché" écrit Gaël Perdriau dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ere



"J'en appelle à la conscience de chacun, dans cette élection présidentielle qui va engager notre pays pour les cinq prochaines années.

Il s'agit de redonner une réelle espérance aux Français, qui sont en droit de l'obtenir des responsables politiques que nous sommes" conclut Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne et Président de Saint-Etienne Métropole.