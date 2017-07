Georges Képénékian succède à Gérard Collomb à la mairie de Lyon

Georges Képénékian, un fidèle de Gérard Collomb, a récupéré sans surprise lundi le fauteuil de maire de Lyon, après l'élection à la métropole d'un autre proche du ministre de l'Intérieur.



L'ex-premier adjoint socialiste passé chez En Marche!, âgé de 67 ans, a été

élu avec 49 voix contre 6 pour le candidat UDI Denis Broliquier et 12 pour Stéphane Guilland (LR), sur 73 conseillers et 70 suffrages exprimés.



Nathalie Perrin-Gilbert (divers gauche), maire du 1er arrondissement, a recueilli 3 voix.



"C'est avec des sentiments forts que je vous cède cette place", a déclaré à

l'issue du dépouillement Gérard Collomb, qui reste conseiller municipal.



Képénékian, chirurgien-urologue qui continue d'exercer, est repéré par

le maire de Lyon au début des années 2000, lorsqu'il fait entrer la culture à

l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc.



Après avoir co-dirigé la campagne de Collomb lors des élections municipales de 2008, il devient adjoint chargé de

la Culture, puis premier adjoint en 2014.



Né en France de parents arméniens, G. Képénékian s'est notamment engagé

pour la reconnaissance du génocide dès les années 1970.



Fin août dernier, G. Collomb avait officiellement désigné David Kimelfeld,

un de ses fidèles, pour être son dauphin à la mairie en 2020, précisant que lui-même briguerait alors sa succession à la tête de la métropole.



Mais son entrée au gouvernement a contraint l'ancien socialiste, maire et

président du Grand Lyon depuis 2001, à assurer une transition, D. Kimelfeld héritant finalement de la métropole et G. Képénékian de la mairie.



Avant un éventuel retour ? Interrogé sur le sujet la semaine dernière par

le quotidien régional Le Progrès, le ministre de l'Intérieur a répondu que "la porte est toujours ouverte" car "rien n'est gravé dans le marbre" au

gouvernement, où son poste "est à la disposition du président de la République et du Premier ministre".





