Gérard Collomb à l'Elysée ce dimanche

Brigitte Macron sera accueillie dès 09H50 dimanche sur le perron de l'Elysée par le chef du protocole, dix minutes avant son époux Emmanuel Macron attendu par François Hollande pour leur passation de pouvoir.



La Première dame rejoindra un salon du palais présidentiel tandis

qu'Emmanuel Macron remontera le tapis rouge tout du long jusqu'au perron, où il sera accueilli par son prédécesseur.



Après s'être entretenu à huis clos avec François Hollande dans le bureau

présidentiel -le Salon d'or, au premier étage de l'Elysée- et l'avoir raccompagné, Emmanuel Macron sera officiellement investi dans ses fonctions.



Lui-même et son épouse ont convié des membres de leurs familles respectives à assister à la cérémonie dans la Salle des fêtes de l'Elysee.



Parmi les invités personnels du nouveau chef de l'Etat figurera également une "petite dizaine de marcheurs de la première heure": Richard Ferrand, Christophe Castaner, Renaud Dutreil, Gérard Collomb, Sylvie Goulard...



Puis, officiellement investi, Emmanuel Macron remontera seul les

Champs-Elysées, escorté des motards et des cavaliers de la Garde républicaine pour raviver la flamme sur la tombe du Soldat inconnu avant de revenir à l'Elysée où il offrira un cocktail-déjeunatoire à ses hôtes.



La nomination du Premier ministre devrait intervenir "plutôt lundi", avant

un déplacement à Berlin où Angela Merkel a invité Macron à dîner, avant

l'annonce de la formation du gouvernement mardi.



Quant au déplacement que le nouveau chef de l'Etat et des armées doit effectuer auprès de soldats français engagés sur un théâtre d'opérations extérieur, il devrait intervenir dans la deuxième moitié de la semaine, après le conseil des ministres inaugural de son quinquennat, mercredi.



Autre précision apportée par l'entourage du président élu: le couple

présidentiel, qui s'apprête à donner son préavis pour l'appartement qu'il

louait à Paris, résidera à l'Elysée.





Avec AFP