Gérard Collomb présent au meeting d'Emmanuel Macron à Paris

La ministre de l'Environnement Ségolène Royal assiste au meeting à Paris d'Emmanuel Macron, à six jours du second tour de l'élection présidentielle.



"Elle est venue spontanément" à La Villette, a indiqué une source proche du candidat d'En Marche!. "Elle s'est invitée", a affirmé une autre.



Mme Royal, ex-candidate à la présidentielle, battue en 2007 au second tour par Nicolas Sarkozy, avait appelé au soir du premier tour à la "mobilisation" autour de Macron, arrivé en tête devant la candidate FN Marine Le Pen.



Plusieurs soutiens de poids du candidat d'En Marche! figurent sur la liste des présents au "Paris Event Center"



Outre le ministre PS de la Défense Jean-Yves Le Drian, le président du MoDem François Bayrou, le maire PS de Lyon Gérard Collomb est aussi présent, tout comme l'ancien maire PS de Paris Bertrand Delanoë



Son équipe a entre autres cité les écologistes Daniel Cohn-Bendit et Corinne Lepage ou les anciens ministres de droite Serge Lepeltier, Nicole Guedj et Jean-Jacques Aillagon.





