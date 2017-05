Gérard Collomb reçu par Emmanuel Macron ce Lundi après midi

Emmanuel Macron, élu dimanche président de la République, démissionnera lundi de la présidence d'En Marche!, le mouvement

politique qu'il a créé en avril 2016.



Un conseil d'administration d'En Marche! se tiendra à l'heure du déjeuner. Emmanuel Macron y participera. Ce sera l'occasion pour lui de démissionner de la présidence du mouvement



Dans la matinée, le président élu sera présent à la cérémonie du 72e

anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Il arrivera à 10h50 et participera

à la cérémonie au côté du chef de l'Etat.



Son après-midi sera consacré à une succession de rendez-vous de travail.



Il rassemblera ses collaborateurs et verra aussi par exemple Gérard Collomb et Richard Ferrand", deux des hommes-clefs de son entourage.