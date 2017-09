Grand Frais s'engage à ne plus vendre d'œufs de poules en cage d'ici 2020.

L'entreprise rhônalpine, spécialisée dans les produits frais et l'épicerie du monde, et dont le siège est à Givors, s'engage à ne plus vendre d'œufs de poules en cage d'ici 2020.



La décision de Grand Frais fait suite au dialogue entamé avec l'association L214 au printemps dernier et survient dans la foulée des engagements d'acteurs majeurs de la grande distribution comme Carrefour, Intermarché, Auchan, Leclerc et le groupe Casino à mettre en place "un plan d'abandon des œufs de poules élevées en cages" selon L214.



Dans d'autres secteurs de l'agroalimentaire, de nombreuses entreprises de renom se sont elles aussi déjà engagées, à l'image de Sodexo, Elior, Accor, Best Western, le groupe Panzani, Pasquier, Flunch, Brioche Dorée, METRO, etc.



Pour Brigitte Gothière, porte-parole de L214 : “Les principaux acteurs des différents secteurs de l'agrolimentaire se sont engagés à abandonner les œufs de poules élevées en cage. Nous saluons l'engagement de Grand Frais qui vient confirmer que la volonté des entreprises et des consommateurs est de tourner la page de l'élevage en cage.”