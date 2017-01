Grand froid: attention au monoxyde de carbone

Les intoxications au CO sont un des effets indirects majeurs des vagues de froid.



Elles sont principalement dues au dysfonctionnement d’appareils de chauffage, à une utilisation inappropriée d’un moyen de chauffage d’appoint ou d’un groupe électrogène en cas de coupure d’électricité, ou encore lorsque les aérations du logement sont insuffisantes.



Compte-tenu de la forte baisse des températures attendues cette semaine dans notre région et des éventuelles coupures électriques que cela pourrait engendrer, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes souhaite rappeler les recommandations à respecter impérativement pour éviter ces intoxications.



Le monoxyde de carbone (CO) est produit par la combustion incomplète de n’importe quel combustible (bois, charbon, gaz naturel, fuel, essence, pétrole, propane...).



C’est un gaz incolore, inodore et non irritant et donc indétectable sans appareil spécifique.



Dans les cas les plus graves, une intoxication au CO peut conduire à une perte de connaissance, un coma, voire un décès.



Ne jamais utiliser de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion.



Ne jamais utiliser, pour vous chauffer, des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue.



Ne jamais obstruer les grilles de ventilation, même par grand froid.



Aérer plusieurs fois par jour votre habitation, même par temps froid, et au moins 10 minutes par jour.



Placer les groupes électrogènes impérativement à l’extérieur des bâtiments et ne jamais les utiliser à l'intérieur, y compris dans des lieux tels que cave, garage, remise.



En cas de soupçon d’intoxication...Aérer les locaux, arrêter les appareils à combustion, évacuer les locaux, appeler les secours en composant le 15, le 18 ou encore le 112, ne pas réintégrer les locaux avant d’avoir obtenu l’avis d’un professionnel qualifié.