Grand froid : le préfet mobilise 200 places supplémentaires à Lyon et à Oullins

Pour permettre la mise à l’abri des personnes en grande difficulté face au grand froid annoncé cette semaine, Michel DELPUECH a décidé de renforcer les capacités d’hébergement offertes sur l’agglomération lyonnaise.



Ainsi, en accord avec François-Noël BUFFET, sénateur-maire d’Oullins, une salle de sports dotée de 30 places sera ouverte à Oullins.



De son côté, le diocèse de Lyon met à disposition une salle de sports de 30 places rue Sala dans le 2e arrondissement de Lyon.



Enfin, en accord avec Gérard COLLOMB, le sénateur-maire de Lyon, le gymnase Clémenceau situé dans le 7e arrondissement sera également ouvert. Ce gymnase dispose d’une capacité de 140 places.



Le Gymnase Chanfray dans le 2e arrondissement reste aussi ouvert durant cette période.



Au total, 340 places d’urgences grand froid sont ainsi mobilisées dès ce lundi soir



Le préfet rappelle à tous d’être vigilants sur la situation des personnes fragiles et démunies et ne pas hésiter à appeler le 115 en cas de nécessité.



Il a également demandé aux forces de police et de gendarmerie, ainsi qu’aux sapeurs-pompiers, d’être tout particulièrement vigilants au cours de leurs patrouilles et de leurs interventions.