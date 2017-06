Grenoble aux mains du FN ?

La radio publique britannique BBC Radio 4 propose à ses auditeurs une série de politique-fiction déployant son scénario en 2020 à Grenoble, dans les pas d'un candidat FN briguant la mairie de la ville lors des élections municipales.



Composée de trois épisodes de 45 minutes mis en ligne depuis mardi et

repérés par Le Dauphiné Libéré, cette série contée par l'acteur, écrivain et

compositeur britannique Adrian Penketh suit l'élection et la chute dans "cette ville traditionnellement de gauche" de Vincent Ferré, un "charismatique" politicien du parti d'extrême droite.



"La ville peut-elle survivre à son élection ?" s'interroge le site de la

radio en guise de mise en bouche à l'écoute du premier épisode, expliquant à ses auditeurs que le FN n'a pour l'heure "jamais pris le pouvoir d'aucune métropole" hexagonale.



"Si le FN venait à remporter Grenoble ou une ville de cette taille, ce serait un séisme politique", poursuit Marc Beeby, l'auteur de ce préambule et

producteur de l'émission.



Baptisée "Dangerous visions" - "Visions dangereuses" en français -, la

série raconte l'exercice du pouvoir difficile auquel doit faire face le nouvel

édile, appelé à démissionner tandis que les manifestations se font plus

nombreuses et violentes.



La radio décrit Grenoble comme une ville "prospère, multiculturelle" et

"parmi les plus libérales de France", "historiquement réputée pour être le

berceau de la Résistance durant la Guerre".



Elle parle aussi de la présence à sa périphérie de "quartiers plus

turbulents" où "habitent des familles mécontentes", "la plupart de confession musulmane".







Avec AFP