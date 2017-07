Grenoble: début des travaux pour accueillir les élèves d'un collège incendié

Les travaux ont débuté mercredi à Grenoblepour réhabiliter un ancien collège qui accueillera à la rentrée les 360 élèves d'un établissement incendié en juin, a annoncé le Département de l'Isère.



Dans la nuit du dimanche 11 juin, le collège Lucie-Aubrac, situé dans le

quartier populaire de La Villeneuve, avait été ravagé par un incendie

criminel, sur lequel la police enquête toujours.



Alors qu'il avait été question de répartir les élèves dans différents

collèges de la ville, ils seront finalement tous accueillis dans un seul

établissement afin de préserver "la dynamique pédagogique et le rythme des familles", a souligné le conseil départemental.



Le collège retenu, qui était voué à la démolition, est situé à moins d'un

kilomètre de celui détruit. Des travaux de réhabilitation temporaire ont été

validés par le conseil départemental, le 30 juin, et une enveloppe de 2,1

millions euros débloquée.



Courant septembre aura lieu une concertation sur la question de la

reconstruction du collège Lucie-Aubrac. Un collège neuf coûte entre 10 et 20 millions d'euros, selon le département.







Avec AFP