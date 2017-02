Grenoble: deux marginaux suspectés de meurtre mis en examen

Deux marginaux de 32 et 37 ans, suspectés du meurtre d'une sexagénaire retrouvée morte chez elle en novembre dernier sous un tas d'ordures, ont été mis en examen vendredi et placés en détention,

a-t-on appris samedi auprès du parquet de Grenoble.



Les deux trentenaires ont été mis en examen pour "meurtre ayant pour objetde préparer ou de faciliter un délit, de favoriser la fuite ou d'assurer

l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit" et pour "vol en réunion", a

précisé le parquet de Grenoble, confirmant une information du Dauphiné Libéré.



Arrêtés mercredi avec cinq autres personnes, qui ont pour leur part été

laissées libres jeudi, ces deux sans domicile fixe sont soupçonnés d'avoir tué cette femme âgée de 60 ans afin qu'elle ne puisse pas dénoncer les vols qu'ils commettaient à son domicile, où elle les accueillait régulièrement.



En état de décomposition avancée, le corps de la victime avait été découvert le 30 novembre dernier par les employés d'une société de nettoyage,

missionnés à la demande de locataires de l'immeuble incommodés par les odeurs nauséabondes se dégageant de son appartement.



Une corde, nouée autour du coup de cette femme qui souffrait du syndrome de Diogène - trouble qui consiste à accumuler un très grand nombre d'objets de toute nature chez soi -, avait immédiatement laissé supposer une mort par strangulation.



Son corps avait été découvert gisant sous un amas de détritus issus de son appartement insalubre.



Devant les enquêteurs, puis le juge d'instruction, les deux hommes n'ont eu de cesse de varier dans leurs déclarations, l'un d'eux reconnaissant les faits.



"Le plus impliqué, souffre de schizophrénie. Il est pour l'heure compliqué de déterminer le rôle de chacun dans cette affaire", a précisé le parquet de Grenoble.





Avec AFP











