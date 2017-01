Grenoble: l'enquête sur la mort d'un homme abattu par des policiers classée

Le parquet de Grenoble (Isère) a classé sans suite mardi l'enquête sur le décès, en octobre, d'un père de famille tué dans une commune voisine par cinq policiers.



Le procureur de la république de Grenoble Jean-Yves Coquillat a retenu la

thèse de la légitime défense de la part des policiers, appelés à Echirolles

pour un différend de voisinage.



Le magistrat a motivé sa décision sur la base de l'enquête "extrêmement

minutieuse" menée par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) de

Lyon, qui a été saisie pour déterminer s'il s'agissait d'une bavure.



"Elle montre que les déclarations des policiers, des témoins, et les

constatations matérielles vont toutes dans le même sens", selon le procureur.



"Les policiers intervenants ont fait feu sur Jean-Pierre Ferrara alors

que celui-ci les menaçait avec une arme. C'était une arme d'alarme mais les

policiers ne le savaient pas. Ils se sont sentis en danger. Tout est parfaitement clair dans cette enquête", a-t-il ajouté.



La famille du défunt, qui estime que toute la vérité n'a pas été révélée dans cette affaire, réclame l'ouverture d'une information judiciaire et la nomination d'un juge d'instruction. Une telle procédure peut être engagée après un dépôt de plainte avec constitution de partie civile.



Appelés au domicile de la victime suite à un différend de voisinage le 28

octobre, les cinq policiers avaient tiré sur le quinquagénaire après que ce

dernier, en état d'ivresse - avec 2,54 grammes d'alcool dans le sang -, les

avait menacés avec une machette et un pistolet d'alarme sorti de derrière son

dos.



L'homme "a peut-être tiré les cartouches qu'il avait dans ce pistolet à ce

moment-là. C'est ce que déclare un témoin. Les cartouches étaient

effectivement percutées", a précisé Jean-Yves Coquillat.



Placés en garde à vue, les cinq policiers avaient été relâchés le lendemain

du drame, tandis que l'IGPN et la police judiciaire étaient saisies.



L'autopsie du corps avait révélé que l'homme de 51 ans était décédé d'un

tir mortel sur les trois qui l'avaient atteint au tronc.



Au total, cinq coup de feu avaient été tirés par les policiers, à l'aide de

trois pistolets automatiques et d'un fusil d'assaut.



Avec AFP