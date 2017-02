Grenoble signe un pacte avec l'État pour accompagner ses projets de transition énergétique

La Métropole de Grenoble a signé jeudi avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve et la ministre de l'Environnement Ségolène Royal un "pacte" pour accompagner ses projets de transition énergétique.



Ce document "nous engage durablement", a souligné B. Cazeneuve, ne cachant pas sa "satisfaction d'accompagner le territoire vers de nouvelles frontières

qu'il a choisi de défricher" surtout quand "cela ne fait pas seulement une

bonne politique de développement durable mais aussi de l'investissement et de l'emploi".



"Nous allons accompagner, par ce contrat, l'action qui est conduite par les grands centres de recherche pour faire en sorte que, sur le plan du

développement, nous puissions continuer à encourager ceux qui investissent, qui innovent et qui imaginent", a insisté le Premier ministre.



Il venait de visiter le centre de recherches du CEA (CEA Tech) et d'y voir les travaux sur les technologies à haut rendement en photovoltaïque comme les innovations ou recherches en matière de batteries.



Ce pacte métropolitain d'innovation va notamment soutenir la création d'un

réseau de chaleur en biomasse pour chauffer une zone d'aménagement avec 60 logements, une maison médicale, des commerces et un groupe scolaire.



Mme Royal a annoncé aux élus avoir demandé à la commission de régulation de l'énergie (CRE) de "retenir" le projet biomasse porté par la métropole dans le cadre des appels à projets biomasse en augmentant le volume lauréat de 60 Megawatts à 70 MW.



Parmi les initiatives, il y aura aussi le développement des sociétés de

participation citoyenne pour développer des parcs photovoltaïques en zone urbaine, ou encore la construction d'un "service public de la donnée énergétique".



Sur les transports, l'ambition est d'amener le parc public (bus, cars,

véhicules techniques) vers de l'électrique et du gaz (GNV).



Parallèlement à ce pacte, la Métropole a été le premier territoire du pays

à signer un "accord partenarial" avec l'Agence de l'environnement et de la

maîtrise de l'énergie (Ademe) pour collaborer plus étroitement, notamment sur la sobriété énergétique.



Le Premier ministre a aussi tendu une perche aux élus grenoblois: "Si le

territoire nous présente un dossier global, tenant compte de la totalité des aspects du renouvellement urbain, nous pourrons réajuster nos budgets, de manière à accompagner davantage un certain nombre de quartiers, dont j'ai beaucoup entendu parler comme ministre de l'Intérieur".







