Grenoble: un chauffard, ayant percuté deux piétons dont un mortellement, écroué

Le chauffard, qui avait renversé un couple de marginaux à Grenoble, tuant la jeune femme et blessant grièvement son compagnon, a été mis en examen et écroué jeudi.



Le conducteur de la voiture a été mis en examen pour "blessures et homicide involontaires aggravés par deux circonstances: le délit de fuite et l'alcool. Il a été incarcéré.



L'accident s'était produit dans la nuit de lundi à mardi à un carrefour vidéosurveillé: un monospace avait percuté les deux victimes qui traversaient à un passage piétons avec leur chien. Le conducteur a poursuivi sa route, fait demi-tour un peu plus loin pour revenir sur les lieux.



Des témoins, qui ont alerté la police, l'avaient vu repasser devant les corps gisants sur la chaussée, avant de prendre de nouveau la fuite, sans s'apercevoir qu'une de ses plaques d'immatriculation était tombée sous la violence de l'impact.



La jeune femme, âgée de 17 ans, est décédée peu après 02H00 et son compagnon, âgé de 22 ans, est hospitalisé. Son pronostic vital est toujours engagé jeudi. Leur chien a été transporté dans une clinique vétérinaire pour y être euthanasié.



Les enquêteurs de la brigade des accidents et délits routiers ont très vite retrouvé le propriétaire du véhicule, un militaire de 29 ans, marié et père de trois enfants, ainsi que la voiture, garée au sous-sol de l'immeuble.



Lors de sa garde à vue, il a dit s'être disputé avec sa femme, avoir été acheter des bières pour les boire dans un parc public, et ne se rappelle de rien.





Avec AFP