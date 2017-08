Grenoble: un quinquagénaire mis en examen après la mort de sa compagne

Un homme de 51 ans suspecté d'avoir battu à mort sa compagne dans un quartier de Grenoble (Isère) a été mis en examen et placé en détention vendredi soir, a-t-on appris samedi auprès du parquet, confirmant une information du Dauphiné Libéré.



Le quinquagénaire a été interpellé jeudi matin par la police et placé en

garde à vue, où "il ne s'est que partiellement expliqué", a indiqué le

parquet, qui a ouvert une information judiciaire pour "violences volontaires

ayant entraîné la mort".



"Le but de l'instruction va être de déterminer quelle était leur relation

et de travailler sur le passé de cet homme" qui avait déjà été condamné

auparavant pour des faits de violence, a précisé le parquet de Grenoble.



Âgée de 30 ans, la compagne du quinquagénaire, avec laquelle il a eu deux enfants, avait été retrouvée morte mercredi matin par les pompiers dans l'appartement familial.



C'est l'homme qui avait prévenu les secours après avoir constaté que la

jeune femme ne respirait plus, précise le Dauphiné Libéré.



Une autopsie, pratiquée après la découverte d'ecchymoses sur le visage de la victime, a révélé que cette dernière est morte après avoir reçu "un ou plusieurs coups très violents".



Les deux enfants du couple, âgés de 2 ans et 3 ans, ont été placés dans une

structure d'accueil.