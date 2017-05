Grève à la raffinerie Total de Feyzin

Près des deux tiers des salariés postés de la raffinerie Total de Feyzin étaient en grève ce vendredi, empêchant les

expéditions de produits, pour réclamer de meilleures conditions de travail.



La grève, à l'appel du syndicat FO, majoritaire sur le site, a débuté jeudi

après-midi et était suivie par 90 à 95% des 300 salariés postés du service de

raffinage et du vapocraqueur, a précisé Hakim Bellouz, délégué

syndical central FO.



Selon le syndicaliste, "les installations sont en phase d'arrêt depuis

jeudi 19H00", des manoeuvres qui prendront "plusieurs jours" et "dès

aujourd'hui, aucun client n'est livré".



Un porte-parole de la raffinerie a toutefois souligné qu'il "n'y avait

aucun risque de pénurie pour les clients, car le groupe sait s'organiser pour approvisionner les stations-service".



Les grévistes réclament principalement une prime supplémentaire de "1.000 euros, liée au résultat historique Sécurité", ainsi que le remplacement de l'infirmière du site par un poste en CDI.



La direction a en effet indiqué avoir donné satisfaction à trois autres

revendications portant sur l'organisation des plannings, une indemnité kilométrique et le renforcement de la polyvalence des salariés.



Un rassemblement des salariés est prévu mardi à 10H00 devant la raffinerie.





Avec AFP