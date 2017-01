Grippe aviaire: cas confirmé sur deux cygnes morts dans l'Ain

Un cas de grippe aviaire H5N8 a été pour la première fois détecté dans l'Ain sur deux cygnes découverts morts dans unétang il y a une semaine, provoquant la mise en place d'un périmètre de contrôle, a annoncé jeudi la préfecture.



"Un cas d'influenza aviaire hautement pathogène H5N8 a été confirmé sur

deux cygnes trouvés morts sur un étang de la commune de Bouligneux", a-t-elle indiqué dans un communiqué.



"Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est définie sur les communes situées dans un rayon de 5 kilomètres autour du lieu de découverte des cadavres", a ajouté la préfecture rappelant que "toute découverte d'un cadavre d'oiseau sauvage doit être signalée sans délai".



Outre Bouligneux, les communes concernées par la ZCT sont La

Chapelle-du-Châtelard, Lapeyrouse, Marlieux, Le Plantay, Saint-Germain-sur-Renon, Sandrans et Villars-les-Dombes.



Pour ces dernières, la préfecture rappelle notamment qu'"aucune volaille, (qu') aucun produit issu des volailles détenues (viande, oeuf) ou en lien avec leur lieu de détention (aliment, litière, déjection...) ne doivent sortir des exploitations, commerciales ou non commerciales".



De même "les mouvements de personnes, d'animaux domestiques, de véhicules au sein des exploitations" devaient désormais "être limités autant que possible."



La préfecture de l'Ain a en outre demandé de façon plus globale à "tout

propriétaire ou détenteur de volailles ou d'oiseaux captifs" de procéder à des mesures de "confinement et de surveillance" ainsi que de signaler "sans délai" à un vétérinaire" tout "comportement anormal" ou "signe de maladie".



Il est enfin rappelé à la population de faire part immédiatement de la

découverte d'un cadavre d'oiseau sauvage et d'éviter de fréquenter "les zones où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence".



A ce jour, sept cas de H5N8 au total ont été confirmés dans la faune

sauvage, dont trois en Auvergne-Rhône-Alpes.



Le 2 décembre, des foyers ont été détectés respectivement sur des goélands à Cluses et à Evian, en Haute-Savoie.



Dans les élevages, 114 foyers, principalement dans le sud-ouest de la

France, ont été recensés, selon le site du ministère de l'Agriculture.





Avec AFP