Groupama candidat au "naming" du Parc OL

L'assureur Groupama fait partie des sociétés en discussion avec l'Olympique lyonnais pour le "naming" du Parc OL, le grand stade de Décines, a indiqué mardi le club, confirmant une information du quotidien Le Progrès.



"Je ne le cache plus, nous sommes en discussion avec l'Olympique Lyonnais pour le naming" du Parc OL, a déclaré mardi le directeur général Groupama Auvergne-Rhône-Alpes, Francis Thomine, dans un entretien au quotidien régional.



L'OL est en discussion avec trois autres groupes français et un chinois, a précisé pour sa part Thierry Sauvage, le directeur financier du club de Jean-Michel Aulas.



Groupama est déjà sponsor du centre d'entraînement et du centre de formation de l'OL, proche du stade de Décines, et présent sur les maillots du club. L'assureur verse pour l'instant 1,3 million d'euros par an à l'OL sur une période de trois années. Ce pourrait être bien plus avec le "naming" qui pourrait atteindre entre 5 et 7 millions par an.



OL Groupe, la holding cotée qui coiffe l'Olympique lyonnais, avait précisé lors de la publication de ses résultats financiers le 21 février "continuer à négocier" pour son nouveau stade un contrat de "naming" qu'il espérait finaliser avant la fin juin.



Le groupe a rechuté dans le rouge au premier semestre de son exercice décalé, faute de ventes significatives de joueurs, alors que l'exploitation de son nouveau stade pèse sur ses coûts de fonctionnement.





Avec AFP