Haute-Savoie: cinq hommes jugés en appel pour la mort d'un policier en 2012

Ils avaient été condamnés à des peines allant jusqu'à la réclusion à perpétuité: cinq hommes sont rejugés à partir de lundi devant les assises de Haute-Savoie pour avoir écrasé dans leur fuite un policier de la brigade anti-criminalité (BAC) lors d'un cambriolage en 2012.



Dans la nuit du 10 au 11 avril 2012, deux policiers de la BAC de Chambéry

intervenaient pour un cambriolage en cours au magasin Darty de

Saint-Alban-Leysse (Savoie), dont les auteurs prenaient la fuite à bord d'un

4X4 volé.



Son conducteur heurtait alors la voiture de police et percutait

mortellement le brigadier-chef Cédric Pappatico, un père de famille de 32 ans.



Le véhicule sera retrouvé incendié, un peu plus tard, en banlieue lyonnaise. Le butin a été estimé à 10.000 euros en ordinateurs portables et tablettes numériques.



Cette affaire avait suscité une vive émotion en pleine campagne

présidentielle. Le ministre de l'Intérieur Claude Guéant s'était rendu à Chambéry pour décorer le brigadier de la légion d'honneur à titre posthume.



Déjà condamnés à plusieurs reprises, quatre des accusés avaient été

interpellés et mis en examen en juin et décembre 2012 sur la base d'écoutes

téléphoniques, de traces ADN et le recoupement de diverses infractions

routières.



Le cinquième homme était appréhendé en Tunisie en décembre 2013 après la délivrance d'un mandat d'arrêt international.



Acte délibéré ou simple accident ? Devant les enquêteurs, tous ont nié

avoir foncé sur le brigadier-chef.



Le 10 juin 2016, les cinq accusés, aujourd'hui âgés de 32 à 43 ans, étaient condamnés par les assises de Savoie pour "vol avec violence ayant entraîné la mort", ce qui dispensait la cour d'identifier le conducteur du 4X4 pour se prononcer sur la culpabilité.



Jugé par défaut car non extradable, Slim Ben Hamed s'était vu infliger la

réclusion criminelle à perpétuité, tandis que Mohammed Hamied, Nabile Medjadji, Rachid Bellakehal avaient écopé de 30 ans de réclusion et 29 ans pour Kamel Abbed. Tous ont fait appel.



Lors du procès en première instance, Sandrine Pappatico, la veuve du

policier, avait exprimé son dépit de ne pas avoir eu la vérité sur la mort de

son mari. "Le seul qui a pris perpétuité, c'est Cédric et pour lui c'est

incompressible", a-t-elle regretté.



Verdict le 7 juillet.







Avec AFP