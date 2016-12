Haute-Savoie: le tramway du Mont-Blanc paralysé par un conflit social

Le tramway du Mont-Blanc, célèbre ligne à crémaillère qui relie la commune de Saint-Gervais au glacier de Bionnassay, est fermé depuis trois jours en raison d'un conflit qui oppose son chef d'exploitation à plusieurs employés.



Vendredi, la Compagnie du Mont-Blanc, qui exploite la ligne dans le cadre d'une délégation de service public, a acté sa fermeture jusqu'à nouvel ordre, après que 11 des 18 employés ont décidé d'exercer leur droit de retrait.



Ils protestent contre la décision de l'inspection du travail de réintégrer

le chef d'exploitation du tramway : celui-ci avait été mis à pied et faisait l'objet d'une procédure de licenciement, après plusieurs plaintes déposées par une partie des employés pour harcèlement moral.



La direction de la Compagnie du Mont-Blanc a fait appel de la décision de

l'inspection du travail.



Dans un courrier, le maire (Les Républicains) de Saint-Gervais, Jean-Marc

Peillex, sollicite l'intervention de la préfecture de Haute-Savoie, réclamant au préfet de réquisitionner "sans délai" le personnel, "tout en assurant sa sécurité et en ne l'exposant pas à un risque avec l'employé avec lequel ils sont en conflit".



Le maire demande par ailleurs à l'état de bien vouloir mobiliser les fonds afin d'indemniser l'ensemble des acteurs économiques lésés par ce conflit: hôteliers et hébergeurs, restaurateurs...



L'élu, qui pointe un problème de "sécurité publique", fait valoir que l'infrastructure est le seul moyen d'accès à des habitations et à un hôtel situés dans les alpages.



De son côté, la préfecture de Haute-Savoie a fait savoir à l'élu dans un courrier qu'il lui est "difficile d'intervenir à ce stade", bien qu'elle ne "sous-estime pas" les dommages causés par cette fermeture.



Propriété du département de Haute-Savoie, le tramway du Mont-Blanc est le

train à crémaillère le plus haut de France.



Démarrant à 580 mètres d'altitude sur la commune de Saint-Gervais pour arriver à 2.372 mètres, il achemine notamment les alpinistes souhaitant gravir le Mont-Blanc par sa voie royale.





