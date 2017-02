Haute-Savoie: quatre bus prennent feu à la gare routière d'Annemasse

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi à la gare routière d'Annemasse (Haute-Savoie) touchant quatre autocars et deux remorques de bagages sans faire de victime.



L'alerte a été donnée peu après minuit et demi, alors que trois véhicules

étaient en feu et que l'incendie se propageait sur un quatrième, ont précisé les pompiers, confirmant une information du Dauphiné Libéré.



Deux remorques pleines de bagages, qui auraient été chargées en vue d'un

départ tôt samedi matin, ont également brûlé.



L'office de tourisme voisin, un temps menacé, a été épargné par les flammes.



La cause de l'incendie n'a pu être déterminée dans l'immédiat.



L'intervention, qui a mobilisé 16 pompiers et quatre lances à incendies,

s'est poursuivie jusqu'à 06h00 en raison d'une reprise de feu. La police a

ouvert une enquête.





Avec AFP